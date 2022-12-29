Отныне действия и призывы к отказу от национального суверенитета будут считаться в Армении уголовно наказуемыми преступлениями. Проект соответствующих изменений в Уголовном кодексе был одобрен на заседании армянского правительства в четверг.

В действующем УК Армении предусмотрена только ответственность за подрыв конституционного строя, в том числе за фактическое прекращение действия первой статьи Конституции и насильственные призывы к ней.

Так, действия, направленные на отказ от суверенитета, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а публичные призывы к ним — различными видами наказания, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы на срок до трех лет. Если же эти призывы будут исполнены с публичной демонстрацией произведений или СМИ, или информационных технологий, срок лишения свободы составит от двух до пяти лет, сообщает армянская пресса.

Никол Пашинян же заявил, что с принятием данного законопроекта никто не сможет публично заявить о несуществовании Республики Армения как государства, и принижать суверенитет государства.

Очевидно, что это изменение в закон стало следствием демонстрации Россией своего отношения к Армении. Россия рассматривает Армению, как своего вассала, хотя и официально заявляет, что видит в ней ближайшего партнера и союзника в регионе.

Москва и Минск периодически озвучивают идею включения Армении в Союзное государство России и Беларуси, правда делают это не прямым текстом. Недавно посол Беларуси в Армении Александр Конюк в рамках ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба и конференции «Актуальные направления развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве» заявил, что Союзному государству не хватает третьей страны.

«Я отслеживал и смотрел, как реагируют наши братья армяне, и они меня поддержали», — сказал посол Беларуси.

При этом Конюк уточнил, что не называл конкретную страну, но не забыл напомнить, что членство в Союзном государстве будет выгодным. Он рассказал о том, какую военную продержку РФ оказывает своим союзникам, на примере Республики Беларусь.

А незадолго до этого депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров назвал Армению незаконной страной. Таким образом политик отреагировал на протесты в Ереване против приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Во всех этих заявлениях армяне углядели угрозу для собственного суверенитета и решили, что поправки в УК спасут их от лап стратегического союзника. Конечно, не самое удачное решение, если учесть, что такие поправки антидемократичны и могут вызвать для Армении более плачевные последствия, чем выпады депутатов Госдумы, например спровоцировать внутреннее противостояние и дестабилизацию. Дело в том, что значительная часть населения Армении сомневаются в необходимости сохранения суверенитета, ведь сегодня их границы охраняют российские военные, а завтра – туманное.

К тому же, данные изменения в закон противоречат политике Запада, который, как ни странно, молчит. Окажись на месте Армении Азербайджан, Запад тут же настрочил бы 100-страничный отчет о нарушении прав человека.

Отдел политики Minval.az