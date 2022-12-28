Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ в Гюмри, если Лачинский коридор не будет открыт. С такой угрозой выступил член «Национально-демократический полюса» — политической партии, основанной на базе радикального движения «Сасна Црер» Ваге Гаспарян.

«Если в ближайшие дни коридор не будет открыт, то мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. С этой целью «Полюс (НДП)» проведет обсуждения с теми политическими кругами Армении, оценки которых по линии блокады Карабаха русскими совпадают с нашими», — сказал он.