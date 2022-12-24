Прокремлевский пропагандист Евгений Сатановский заявил, что на территории Казахстана якобы находятся «американские биолаборатории». Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым.

«…и это еще не вспоминая те лаборатории военно-биологические в Украине, которых более чем достаточно. В которых работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы забываем», — сказал пропагандист.

Сатановский добавил, что «смеялся» и думал, что «не может такого быть».

«Как же так: Казахстан и Америка… Но в Украине они же есть…Две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение, безусловно, будет», — пригрозил он.