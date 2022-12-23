Рубен Варданян, похоже, решил действовать согласно известному мему: «Никогда не сворачивай. Позорься до конца».

Накануне в Ханкенди по его инициативе все же собрался митинг. С теми же лозунгами родом из 1988 года и гарниром «на злобу дня». Первоначально этот митинг Варданян, напомним, планировал на 17 декабря. Затем отменил. Но теперь решил все же провести. Но…собрались на площади перед зданием бывшего обкома НКАО в Ханкенди от силы человек 1000. Куда скромнее, чем на прошлом митинге. Так что уже не получится с ночи делиться съемками с коптеров, демонстрировать количество митингующих и т.д.

А где же упоминаемые в СМИ по поводу и без повода «120 тысяч арцахцев»? Те самые, которых злые азербайджанцы якобы заблокировали в Ханкенди? Почему не выходят на площадь и не протестуют против «блокады»? Холодно, и митинговать не сезон? Азербайджанский пикет на дороге может стоять под снегом круглые сутки, а «гордым самоопределившимся арцахцам» и пары часов слишком много? Объяснение для младшей группы детского сада. Провал митинга продемонстрировал весьма неудобные для Варданяна реалии.

Во-первых, столь жиденький митинг еще раз показал, что никаких «120 тысяч населения» в зоне временного размещения росмиротворцев нет. И не было накануне 44-дневной войны. Уже тогда независимые эксперты называли куда более скромные данные — 50-55 тысяч. По оценкам росмиротворцев, на момент ввода РМК в «огрызке» находилось в лучшем случае пара тысяч человек. Вернулось, по данным тех же миротворцев, чуть больше 50 тысяч. Куда более скромные цифры называет ООН: 20-30 тысяч. Расхождение объяснимо. РМК считал «вернувшимися» и тех, кто приезжал в Ханкенди и Агдере в прямом смысле слова собрать вещи, и не фиксировал выезжающих.

Более того, эксперты напоминают: цифры армянского населения бывшей НКАО были безбожно раздуты и в советские годы. Здесь широко практиковалась «двойная прописка» — многие этнические армяне, которые де-факто проживали в Ереване или даже в Баку, были прописаны еще и в НКАО. Немало свидетельств, что в сельсоветовских списках азербайджанцев регистрировали как армян. Так что из 120 тысяч около 100 тысяч — это заведомые «мертвые души». В слезливых заявлениях о «гуманитарной катастрофе» они фигурировать могут, но на митинг их вывести затруднительно. Демографическое мошенничество может «работать» только до определённой черты.

И самое главное, провал нынешнего митинга — это пусть и косвенное, но убедительное доказательство, что на прошлый, куда более многочисленный, митинг «массовку» доставляли из Еревана, о чем уже рассказывал Minval. Иначе набрать впечатляющее количество митингующих в Ханкенди не получается. Тем более под лозунгами 1988 года. Теперь же тащить завербованных за дополнительный бензин статистов через азербайджанский пикет затруднительно. В результате на площади перед бывшим обкомом получилось то, что получилось.

Так что теперь остаётся посоветовать любителям покричать о «120 тысяч замерзающих арцахцах» повнимательнее посмотреть хронику того жалкого действа, которое сам Варданян пышно именовал «митингом». И сделать выводы.

Нурани, обозреватель