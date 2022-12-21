Президент Франции Эмманюэль Макрон придерживается позиции о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения боевых столкновений в Украине, отвергнув критику по этому поводу со стороны украинских властей.

«Наша роль — готовить мир, и когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир», — сказал он во вторник в интервью телеканалам LCI и TF1. Макрон отметил, что для Украины со своей стороны Франция и так обеспечивает гарантии безопасности, поставляя ей вооружения. В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на то военную помощь Парижа Киеву, он категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт в качестве одной из сторон.

«Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему, объяснит мне, что он предлагает, — добавил французский лидер. — Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — предупредил он, добавив, что выступает явно против этого.

