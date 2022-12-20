Американский рэпер Афромен (Джозеф Эдгар Форман) заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США. Как пишет TMZ, о своём решении он объявил на концерте в городе Поплар Блафф, штат Миссури. Позднее музыкант подтвердил намерения в социальных сетях.

При этом известна даже его примерная предвыборная программа. Он не указал свои взгляды на внешнюю или внутреннюю политику США, однако ясно обозначил, что легализует марихуану во всех американских штатах. Фанаты полностью поддержали его начинания.

При этом Афромен пока не подал официальной заявки. Как пишет издание, на выборах он собирается выступить как независимый кандидат.