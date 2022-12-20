Криминальная клика Рубена Варданяна и Араика Арутюняна в Ханкенди переходит к открытому террору против местного армянского населения.

Накануне вечером стало известно, что Араик Арутюнян послал своих «братков» на беседу с местным активистом Юрием Мусаеляном, которого жестоко избили на глазах у детей. Сам Мусаелян вскоре вышел вышел в эфир в соцсетях, рассказал о случившемся и продемонстрировал следы избиения на лице. Известный армянский блогер Роман Багдасарян возмущается: «В «Арцахе» (кавычки наши — Minval) пытались убить критика властей. Пострадавший рассказывает, что избивали его бандиты из группы Араика Арутюняна. Это мы думаем что власти «Арцаха» думают о блокаде…Они заняты избиениями собственных людей…Человека при ребёнке пытались убить — вы хуже фашистов! Позорище!»

Теоретически это внутренние «разборки» Араика Арутюняна со своими. Появление здесь Рубена Варданяна по понятным причинам обострило «внутриханкендинские» страсти — московский «засланный казачок» активно подминает под себя полномочия и бизнес по грабежу рудников, что не нравится местным воротилам.

Но куда важнее другое. Чем бы ни руководствовались в ближнем кругу Араика Арутюняна, избиение Юрия Микаеляна — красноречивое свидетельство, что самопровозглашенная криминальная хунта Рубена Варданяна и Араика Арутюняна перешла к неприкрытому террору против местного населения при полном попустительстве «миротворцев». А это население, если кто забыл, наши граждане. А тогда уже подобное поведение бандитской группировки, окопавшейся в Ханкенди, даёт Азербайджану все основания для вмешательства и наведения порядка.

Тем более что и права, и инструменты для такого вмешательства у нас есть.

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