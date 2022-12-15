Никаких разъяснений по поводу запрета на мой въезд в Армению не получил, хотя все время муссируются какие-то слухи, что вот-вот снимут. Об этом в беседе с изданием 168.am заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин.

«Руководство Армении совершило глупость, продемонстрировало, что для нее партийные предпочтения важнее, чем поддержка Армении за рубежом. Они это поняли и теперь пытаются сами себя выгородить. Их интересам отвечало бы, чтобы я взял на себя вину и на этом основании они бы сняли запрет. Мне не за что извиняться.

Я никому не обязан в Армении. Если власти сами сделали этот шаг, то пусть будут добры сами его отменить», – отметил Затулин.