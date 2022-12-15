Передача Азербайджаном Украине генераторов в качестве помощи «вызывает недоумение» у российской стороны. Об этом агентству ТАСС заявил «анонимный источник» в российском МИДе.

Он же отметил, что в рамках «специальной военной операции» (кавычки наши – прим. «Минвала») российские Вооруженные силы уничтожают только критическую инфраструктуру в Украине, использующуюся «киевским режимом» для военных нужд. И важно добавил, что «в связи с этим поставки Баку вряд ли принципиально изменят ситуацию, потому что их нельзя назвать гуманитарной помощью».

Как сообщал ранее Minval, Азербайджан 10 декабря отправил Украине в качестве гуманитарной помощи электрооборудование — груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Оборудование, предоставленное компанией Azerenergy, выехало в субботу утром четырьмя грузовиками, его вес составляет 52,2 тонны. Общая стоимость помощи составила 1 миллион 422 тысячи манатов (более 800 тысяч долларов).

В ближайшие дни планируют отправить вторую партию гуманитарной помощи.

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном в связи с войной в Украине, уже приблизилась к 30 миллионам манатов (17,5 млн долларов США).