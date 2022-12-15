Сразу восемь человек подорвались на противопехотных минах 14 декабря, вечером, в селе Чираг Кельбаджарского района: сначала на мину попали четыре работника ремонтно-строительной компании, а затем четверо военнослужащих, выехавших на место происшествия. В результате один человек погиб, остальные получили ранения различной степени тяжести. Террор армянских вооруженных сил против азербайджанцев продолжается. В период с 1991 по 2022 год общее число жертв от мин в Азербайджане составило 3355 человек.

И только посол Великобритании в Баку Фергус Олд выразил соболезнование в связи с подрывом на мине восьми человек.

На своей странице в Twittеr он написал: «Меня огорчила новость о том, что вчера в Кельбаджаре подорвались на мине 8 человек, в результате чего есть раненые и погибший. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и родственникам погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления».

Единственный посол в Азербайджане, проявивший человечность и выразивший соболезнование. Но что-то не слышно послов США, Франции, ЕС. Когда в них заговорит совесть и они отважатся на подобное? Или даже не думали сочувствовать? Сидят и злорадствуют?

Ах да, как же можно было забыть, это же не армяне подорвались, а азербайджанцы подорвались на армянских минах, установленных на азербайджанских территориях. Зато, когда «многострадальным» оккупантам указывают на место, такой хай поднимается, хоть уши затыкай.

Впрочем, все и так понятно. Даже если бы послы США и Франции выразили соболезнование – это выглядело бы лицемерием. Потому что они давно дали понять, как относятся к Азербайджану. Но не надо забывать, что палка о двух концах.

А каков привет, таков и ответ.

Рамелла Ибрагимхалилова