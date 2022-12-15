США изучают возможные пути поддержки поставок туркменского газа в Азербайджан.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, выступая на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности на тему «США. Политика в отношении Кавказа».

«Азербайджан играет важную роль в диверсификации и безопасности энергоснабжения в регионе. Мы тесно сотрудничали с Азербайджаном в сфере энергетической безопасности. США решительно поддерживают Южный газовый коридор. ЮГК способствует диверсификации маршрутов и источников импорта энергоносителей в Европу, что сейчас является приоритетом политики США. США изучают возможные способы поддержки поставок туркменского газа в Азербайджан, чтобы увеличить доступность нероссийского природного газа», — приводит «Тренд» ее слова.

Донфрид отметила, что в июле ЕС подписал соглашение с Азербайджаном об удвоении импорта азербайджанского природного газа к 2027 году как минимум до 20 миллиардов кубометров в год.

«Ряд европейских стран публично выразил заинтересованность в обеспечении более широкого доступа к азербайджанскому газу. Азербайджан также обладает значительным потенциалом возобновляемой энергетики, в частности, ветряной, и наша помощь направлена на это. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал первым успехом европейской дипломатии по диверсификации и сотрудничества между США и Азербайджаном», — заявила она.