На фоне пикета азербайджанских экологов на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди армянские мастера информационной войны запустили очередную слезливую новость. Оказывается, в «республиканской больнице» Ханкенди находятся в тяжелом состоянии пациенты, которым нужно срочно добраться до ереванских больниц, а зловредные азербайджанцы, которые выдают себя за «экоактивистов», перекрыли дорогу и оставили «Арцах» в «блокаде».

Вынуждены напомнить: «ключ» от дороги находится в руках росмиротворцев, которым нужно выполнять свои обязательства по поводу мониторинга рудников. Точно так же самим сепаратистам тоже можно не препятствовать этому мониторингу, после чего, смеем заверить, пикеты уйдут, и дорога откроется.

Более того, как минимум вызывает вопросы, каким образом в Ханкенди вдруг оказалось так много людей, нуждающихся в срочном вывозе в Ереван по состоянию здоровья: и областную больницу спешно перекраивали в «республиканскую», и росмиротворцы с помпой открывали свой медцентр, и куда это все испарилось?

А если серьезно, то азербайджанские активисты уже объявили, что они готовы пропустить автомобили «скорой помощи». И даже оставили контактный номер, по которому можно позвонить и решить вопрос. Но звонков не последовало. А это уже прямое доказательство, что вся история с пациентами — не более чем фейк. Но сегодня этот фейк используется не только для пущей слезливости. В армянскую ТГ-сферу уже запущена «новость», дескать, накануне якобы одному азербайджанцу в Лачине стало плохо, на дорогу за ним выехала «скорая», именно она перекрыла движение, а уже под прикрытием «скорой» «высыпались пикетчики». А это уже первый шаг к тому, что армянская сторона попытается перекрыть дороги для азербайджанского медицинского транспорта.

Ну что ж, в этом случае остаётся только посоветовать не играть с огнём.

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