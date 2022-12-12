Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и пригрозил им топором. Об этом он высказался во время рассмотрения кадровых вопросов, сообщает пресс-служба главы республики.

Лукашенко попросил чиновников «не забывать уроки прошлых лет» и исключить из своей работы «волокиту и бюрократизм». «Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — пояснил глава государства.

В качестве примера нежелательной ситуации президент привел случай с микрорайоном Сокол в Минске, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей.