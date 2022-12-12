На дороге Шуша-Ханкенди продолжается пикет активистов азербайджанских НПО, возмущённых незаконной эксплуатацией рудников в той части Карабахского экономического региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Напомним: после того, как в результате как минимум безответственности РМК, а точнее, явного сговора российского командования с сепаратистами, был сорван мониторинг Минэкологии, Минэкономики и «АзерГолд» на рудниках, активисты НПО устроили акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди. Участники акции требовали прибытия генерала Волкова.

Но вместо диалога с участниками пикета командование РМК выслала на место пикета пьяного полковника, что уже было явным неуважением. Теперь же на место прибывает российская техника и дополнительная живая сила. По последним данным, против пикетчиков выкатили БТР. Что выглядит особенно контрастно на фоне того «либерализма», который демонстрировали те же миротворцы в отношении армянских сепаратистов.

А сами сепаратисты тем временем проводят митинг в Ханкенди и собираются «идти на прорыв», то есть вступать в непосредственное столкновение с азербайджанскими пикетчиками. Что таит в себе понятные риски. Особенно если РМК опять начнёт демонстрировать свои «двойные стандарты», крышевать сепаратистов и разыгрывать сценарии времён конца восьмидесятых—начала девяностых.

Азербайджанские пикетчики продолжают ждать генерала Волкова и осмысленного диалога с командованием РМК. Пока еще есть шанс выйти из ситуации, не сорвав ее окончательно в штопор.

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