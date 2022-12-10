Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очередной провокации, пишет «Репорт».

Хотя между командованием миротворческого контингента и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о начале наблюдения, совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе не позволила сделать это.

Азербайджанская делегация отказалась беседовать с представителем сепаратистов Рубеном Варданяном и вернулась в Шушу.