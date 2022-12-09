В Кодекс об административных проступках начиная с 2016 года внесено 146 изменений. Разве может быть столько изменений за пять лет? Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы, сообщает Minval.az.

По словам депутата, большинство изменений связаны с увеличением пошлин и штрафов: «Большинство изменений внесены во вред гражданам. То штрафы растут, то цены растут. Понимаю, что должны быть определенные изменения, но и определенная стабильность закона важна. Хочу обратить ваше внимание на важность правильного определения законодательной деятельности, закона и его стратегических целей».