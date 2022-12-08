Скандальный визит во Францию Араика Арутюняна, главаря ханкендинских сепаратистов, продолжается. И чем дальше, тем больше вопросов к официальному Парижу. В числе прочего, господин Арутюнян дал интервью французскому телеканалу France 24.
Само по себе появление вожака, некогда сколоченного Арменией на захваченных азербайджанских землях сепаратистского режима на территории Франции — уже поддержка сепаратизма. В самом деле, в качестве кого прибыл на берега Сены и Луары Араик Арутюнян? Он личный друг Анн Идальго? Поставщик тутовки для Валери Буайе? Персональный специалист по приготовлению «хороваца» у Валери Пекресс? По какому паспорту он въехал во Францию? Очевидно, что Арутюняна принимали здесь с понятной политической подоплекой, и одно только это уже превращает его вояж в открытую демонстрацию Парижем пренебрежительного отношения к основополагающим нормам международного права. То есть к территориальной целостности, уважению границ и государственному суверенитету. И открытой поддержке сепаратизма.
А это, как и международный терроризм, кстати говоря, опасность для всех.
Об этом в Париже не любят говорить вслух, но для самой Франции сепаратизм — это вовсе не теоретическая угроза. На ее «заморских территориях», а проще говоря, в островных колониях уже давно действует Движение за независимость Океании. Совсем недавно, весной 2022 года, бушевали беспорядки на острове Корсика, родине Наполеона и одном из старейших в Европе очагов сепаратизма. Здесь при весьма подозрительных обстоятельствах был избит до смерти в тюрьме боевик Фронта освобождения Корсики Иван Колонна. Размах волнений был таким, что официальному Парижу пришлось ставить в одно предложение слова «Корсика» и «автономия». Правда, Фронт освобождения Корсики как бы отказался от вооруженной борьбы, но не возьмут ли там свои слова обратно — вопрос открытый. Более того, еще есть Бретань, со своим весьма радикальным движением «За независимую Бретань». Есть Страна Басков, со своим давним тлеющим конфликтом.
И вот интересно, как отнесутся в Париже, если на АзТВ будут брать интервью у вожаков этих групп и движений? Если с ними начнут встречаться депутаты парламента Азербайджана? И вообще демонстрировать этой публике свою поддержку? Да, Азербайджан уважает границы, международное право и принцип невмешательства в чужие внутренние дела. Но при этом «красный ковер» перед Араиком Арутюняном точно заметят и на Корсике, и в Бретани, и в Стране Басков, и в Новой Каледонии. И сделают свои выводы: сепаратизм, в том числе замешанный на терроре, оказывается, по мнению Парижа, вполне допустим. А если можно армянам против Азербайджана, то почему нельзя корсиканцам против Франции?
Очевидно, что, устроив столь пышный приём Араику Арутюняну, Франция создаёт прецедент, весьма опасный для нее самой. И последствия здесь могут быть по-настоящему фатальными — живя в стеклянном доме, лучше не бросаться камнями в соседей. А лучше заняться наведением порядка в своём доме, если уж Париж считает его частью и Бретань, и Корсику, и «заморские территории». Чтобы бумерангом не прилетело.
И уж точно французским политикам, которые сегодня всеми силами обхаживают Араика Арутюняна, следует держать в голове одно обстоятельство: Азербайджан не будет «молча обижаться» на такое, извините, политическое хамство только потому, что это, дескать, Франция.
И тем более попытки принимать у себя в качестве «официального гостя» главаря сепаратистов, как говорят в дипломатических кругах, не способствуют нормализации отношений Азербайджана и Армении. А попытки самой Франции въехать в брюссельский процесс урегулирования на плечах вожака карабахских сепаратистов — это, вежливо выражаясь, самонадеянность. А если откровенно, то для такой политики нужно окончательно растерять и стыд, и чувство меры, и просто здравый смысл. Поэтому мы вынуждены озвучить открытым текстом: Азербайджан на такое «посредничество в пользу Араика» не согласится.
А французским политикам уже давно следовало бы усвоить простое правило: как бы ни хотелось подсобрать голосам местных армян и исламофобов, в политике существуют и правовые обязательства, и правила приличия, и ответственность за их нарушения.
Отдел политики Minval.az
Вместо того, чтобы делать заявления, надо просто сразу без предупреждения подать иск во французский суд. Так работает бюрократия. Если есть иск, они будут вынуждены реагировать. Это будет гораздо эффективнее, чем любые заявления. А на нет и суда нет.
Если правительство Франции не может мыслить в политике хотя бы на шаг вперёд,что ожидать от этой бульварной газетенки…
Любите писать ради писанины. Возьмите и займитесь делом — помогите корсиканцам материально, там живут люди от остальной Францииреально бедновато.
Вместо того, чтобы хоть как-то обозначить работу чата тупо всё удаляете.