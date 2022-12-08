Скандальный визит во Францию Араика Арутюняна, главаря ханкендинских сепаратистов, продолжается. И чем дальше, тем больше вопросов к официальному Парижу. В числе прочего, господин Арутюнян дал интервью французскому телеканалу France 24.

Само по себе появление вожака, некогда сколоченного Арменией на захваченных азербайджанских землях сепаратистского режима на территории Франции — уже поддержка сепаратизма. В самом деле, в качестве кого прибыл на берега Сены и Луары Араик Арутюнян? Он личный друг Анн Идальго? Поставщик тутовки для Валери Буайе? Персональный специалист по приготовлению «хороваца» у Валери Пекресс? По какому паспорту он въехал во Францию? Очевидно, что Арутюняна принимали здесь с понятной политической подоплекой, и одно только это уже превращает его вояж в открытую демонстрацию Парижем пренебрежительного отношения к основополагающим нормам международного права. То есть к территориальной целостности, уважению границ и государственному суверенитету. И открытой поддержке сепаратизма.

А это, как и международный терроризм, кстати говоря, опасность для всех.

Об этом в Париже не любят говорить вслух, но для самой Франции сепаратизм — это вовсе не теоретическая угроза. На ее «заморских территориях», а проще говоря, в островных колониях уже давно действует Движение за независимость Океании. Совсем недавно, весной 2022 года, бушевали беспорядки на острове Корсика, родине Наполеона и одном из старейших в Европе очагов сепаратизма. Здесь при весьма подозрительных обстоятельствах был избит до смерти в тюрьме боевик Фронта освобождения Корсики Иван Колонна. Размах волнений был таким, что официальному Парижу пришлось ставить в одно предложение слова «Корсика» и «автономия». Правда, Фронт освобождения Корсики как бы отказался от вооруженной борьбы, но не возьмут ли там свои слова обратно — вопрос открытый. Более того, еще есть Бретань, со своим весьма радикальным движением «За независимую Бретань». Есть Страна Басков, со своим давним тлеющим конфликтом.

И вот интересно, как отнесутся в Париже, если на АзТВ будут брать интервью у вожаков этих групп и движений? Если с ними начнут встречаться депутаты парламента Азербайджана? И вообще демонстрировать этой публике свою поддержку? Да, Азербайджан уважает границы, международное право и принцип невмешательства в чужие внутренние дела. Но при этом «красный ковер» перед Араиком Арутюняном точно заметят и на Корсике, и в Бретани, и в Стране Басков, и в Новой Каледонии. И сделают свои выводы: сепаратизм, в том числе замешанный на терроре, оказывается, по мнению Парижа, вполне допустим. А если можно армянам против Азербайджана, то почему нельзя корсиканцам против Франции?

Очевидно, что, устроив столь пышный приём Араику Арутюняну, Франция создаёт прецедент, весьма опасный для нее самой. И последствия здесь могут быть по-настоящему фатальными — живя в стеклянном доме, лучше не бросаться камнями в соседей. А лучше заняться наведением порядка в своём доме, если уж Париж считает его частью и Бретань, и Корсику, и «заморские территории». Чтобы бумерангом не прилетело.

И уж точно французским политикам, которые сегодня всеми силами обхаживают Араика Арутюняна, следует держать в голове одно обстоятельство: Азербайджан не будет «молча обижаться» на такое, извините, политическое хамство только потому, что это, дескать, Франция.

И тем более попытки принимать у себя в качестве «официального гостя» главаря сепаратистов, как говорят в дипломатических кругах, не способствуют нормализации отношений Азербайджана и Армении. А попытки самой Франции въехать в брюссельский процесс урегулирования на плечах вожака карабахских сепаратистов — это, вежливо выражаясь, самонадеянность. А если откровенно, то для такой политики нужно окончательно растерять и стыд, и чувство меры, и просто здравый смысл. Поэтому мы вынуждены озвучить открытым текстом: Азербайджан на такое «посредничество в пользу Араика» не согласится.

А французским политикам уже давно следовало бы усвоить простое правило: как бы ни хотелось подсобрать голосам местных армян и исламофобов, в политике существуют и правовые обязательства, и правила приличия, и ответственность за их нарушения.

Отдел политики Minval.az