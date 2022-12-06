В Иране будут замораживать банковские счета женщин, не соблюдающих правила ношения хиджаба, заявил депутат иранского Меджилиса (парламента) и член комиссии Исламского совета Ирана по культуре Хосейн Джалали. Его цитирует иранская газета Donya-e-Eqtesad.

Парламентарий предложил в случае полного или частичного несоблюдения женщинами правил ношения хиджаба не прибегать к арестам. Он заявил, что гораздо эффективнее будет сначала выносить женщинам предупреждение в письменном виде, а в случае повторного нарушения закона о ношении хиджаба — замораживать их банковские счета.

Джалали добавил, что с помощью этих нововведений можно будет добиться полного прекращения протестов в Иране через одну-две недели. По его словам, по завершении протестов абсолютно все женщины в Иране будут носить платки и чадры, как это было ранее.