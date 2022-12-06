Голливудский актер, продюсер и режиссер Бен Аффлек раскритиковал подход стриминговой платформы Netflix в вопросе кинопроизводства. Он назвал работу сервиса «конвейером». Об этом пишет CNN.

Аффлек считает, что часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

«Создание фильмов — это вещь, которая требует внимания, самоотверженности и работы, и она сопротивляется конвейерному процессу… Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?» — сказал звезда.