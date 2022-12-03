Иран обратился к России с просьбой помочь подавить народное восстание путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с массовыми беспорядками. Об этом сообщает Iran International.

Сообщается, что Тегеран попросил Москву послать советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.

Секретные файлы, которые получило издания, также свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы, чтобы оценить собственную внутреннюю ситуацию. В документах есть упоминания, что Россия прослушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.