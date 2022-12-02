Азербайджанский писатель Эльчин Эфендиев получил премию Турции в области литературы “Necip Fazil”.

В церемонии награждения в Стамбульском культурном центре Ататюрка принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидер Турции заявил, что Э.Эфендиев завоевал любовь читателей своими рассказами и романами, переведенными на многие языки.

«Вручение этой награды имеет особо примечательно в период, когда искренность и солидарность турецко-азербайджанской дружбы являются примером во всем мире. Поздравляю Э.Эфендиева, уверен, что он своими трудами и впредь останется одним из флагманов в области культуры и науки нашей дружбы», — приводит АПА слова Эрдогана.