Российский телеканал «Дождь», редакция которого покинула РФ и вещает из Риги, попал в скандал среди своей аудитории.

Ведущий в эфире сказал, что канал помогает российским военным на фронте. Он призвал зрителей присылать истории о плохом содержании мобилизованных — чтобы его улучшить, пишет издание «Страна».

«Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил журналист.

После хейта в соцсетях у «Дождя», в редакции выпустили объяснение.

«Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал Дождь занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами», — говорится в ответе редакции.

Также объясняется, что фраза «мы смогли помочь с оснащением» означает не передачу вещей в армию, а влияние СМИ на минобороны РФ, которое из-за огласки улучшает положение мобилизованных солдат.

По итогу телеканал извинился и убрал фразу ведущего из повторов эфира.