Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в дипломатические представительства Украины в нескольких странах Европы поступили новые угрозы.

«После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в [итальянском] Неаполе и [польском] Кракове, консульство в [чешском] Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — сообщил представитель МИД Украины.

Николенко добавил, что вход в помещение украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. «Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что «происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины».