Американский рэпер Канье Уэст сделал несколько странных заявлений во время интервью со скандально известным конспирологом Алексом Джонсом, сообщает американский журнал Rolling Stone.

В прямом эфире рэпер признался в любви к Адольфу Гитлеру, а также заявил, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрёл хайвеи, изобрёл микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А ещё Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер», – сказал Уэст.

На интервью с Канье Уэстом также присутствовал ультраправый националист и политический обозреватель Ник Фуэнтес. Во время эфира Фуэнтес заявил, что считает себя «очень пропутинским и пророссийским», на что рэпер ответил: «Я тоже». Также Уэст заявил, что он не против всего еврейского, но любит и нацистов, и ему не нравится, что слово «зло» ставят рядом с нацистами.

«Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов. Но Гитлер не убивал 6 млн евреев. Это просто фактически неверно», – сказал Канье Уэст.

В 2016 году Канье Уэста госпитализировали после нескольких странных выступлений. Во время своих концертов он называл себя Иисусом, говорил о Боге и своём величии. Тогда Уэсту поставили диагноз «биполярное аффективное расстройство». Однако сам рэпер заявил, что ничем не болеет.

Напомним, что Канье Вест планирует баллотироваться в президенты США.