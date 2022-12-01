Президент России Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, хотя «15% россиян нуждаются в психологической помощи». Об этом он сообщил на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус», передает РИА Новости.

«И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — считает он.