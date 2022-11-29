Североатлантический альянс, в странах которого проживает не более 12% человечества, не нужен цивилизованному миру и должен быть распущен как преступное образование. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале во вторник.

По его словам, начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывала «свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

«При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — написал Медведев, выразив уверенность, что «даже Pontifex Maximus (великий понтифик) не сможет отпустить им грехи».

Он добавил, что в случае поставок Киеву комплексов Patriot вместе с натовским персоналом они сразу станут законной целью ВС РФ.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в Telegram.