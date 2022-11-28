Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы закончиться скандалом и «разделом имущества». Но, добавляет он, вряд ли Европе хватит на это решительности.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот – отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнёра – демонстративно кладёт известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», — написал Медведев в Telegram.

Как считает Медведев, чем дальше, тем активнее США создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний.

«Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая к тому же в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль. Америка также вовсю поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США – от электромобилей до ходовых потребительских товаров. Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода. Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах. Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света.

Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз – и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнёрами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить её самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато.

P. S. Про гендерную принадлежность обоих партнёров (США и старушки Европы) умолчим, исходя из политкорректности».