ГУР Минобороны Украины заявило, что в России назначен новый «смотрящий» за тюрьмами — как в РФ, так и на захваченных территориях Украины.

Им стал криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян или «Армен Горловский».

Ему поставлена задача по созданию новой «частной военной компании», куда будут набирать новобранцев из мест лишения свободы и готовить их по образцу ЧВК «Вагнера». При этом будет создаваться противовес пригожинским формированиям.

ГУР считает, что финансировать новую ЧВК будет Самвел Карапетян.

Сам же «Армен Горловский», по данным украинской разведки, считался близким к семье экс-президента Виктора Януковича. Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане.

Самвел Карапетян – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с «Газпромом» компании «Ташир холдинг», в которую также входит компания «Электрические сети Армении».