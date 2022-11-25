Президент РФ Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных россиян. Фрагмент видео с этой встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, что послезавтра мы в России отмечаем День матери, и это не пафосный шумный праздник, но все-таки день, который наполнен особым добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме. Прекрасно понимаю, что для вас, как и для многих женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому не то чтобы праздничное, а скорее всего, связано с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками», — сказал Путин.

Он также заявил, что «лично говорит» по телефону с участниками «спецоперации».