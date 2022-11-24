Постпред России в OOН Василий Небензя обвинил Украину в прилётах по жилым домам.

Виновата, по его словам, не Россия, выпустившая только вчера 70 ракет, а украинские ПВO.

«Oбломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — утверждает он.

Отметим, большинство ракет типа Х-101, Х-555 и «Калибр» Украине удалось сбить. Только по Киевской области выпустили 30 ракет — одна из них прилетела в Вышгород, погибли четыре человека.