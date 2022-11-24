Президент Бразилии Жаир Болсонару решил оспорить результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Луле да Силве. Об этом сообщило агентство Reuters.

В жалобе, которую избирательные органы «встретили скептически», действующий лидер страны утверждает, что некоторые голоса должны быть «признаны недействительными».

Отмечается, что действия Болсонару вряд ли увенчаются успехом, поскольку победа Лулы да Силвы была ратифицирована Высшим избирательным судом и признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками.

«Тем не менее, это может подстегнуть небольшое, но целеустремленное движение протеста, которое до сих пор отказывалось признать результаты выборов», — подчеркивает агентство.