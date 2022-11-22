Полковник Иван Мертвищев решил проверить военкомат на западе Москвы в связи с начавшимся в ноябре призывом срочников. Он предупредил военкома, что ситуация с набором призывников в этом пункте плохая и пообещал придраться даже при наличии нормального состояния документации.

Чтобы ситуация не отразилась на карьере военкома, Мертвищев потребовал стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей. Военком обратился с заявлением о вымогательстве, пишет Коммерсант.

Полковник был задержан при передаче стиральной машины. Он признал свою вину, и был помещён под домашний арест на два месяца.