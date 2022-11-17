Между городами Шуша и Андонг подписан меморандум о взаимопонимании по установлению связи «Города-побратимы». Меморандум подписали специальный представитель президента по Шушинскому району Айдын Керимов и мэр города Андонг Квон Ги-Шанг, сообщает АПА.

Согласно документу, два города-побратима намерены поощрять культурные, социальные и экономические отношения, дружеские и братские отношения, а также расширять сферу совместной деятельности. Между сторонами предусмотрены совместные программы, проекты, организация взаимных поездок, а также обмен опытом и информацией, сотрудничество в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.