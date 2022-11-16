В Великобритании актеру Кевину Спейси предъявят новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщила Королевская прокурорская служба.

Обвинения касаются жалоб неназванного мужчины на несколько случаев, происшедших в 2001-2004 годы. Речь идет о домогательствах и принуждении к половому акту, следует из пресс-релиза.

Доказательства по делу собрала полиция Лондона.

В мае Королевская прокурорская служба авторизовала предъявление Спейси обвинений на основании жалоб троих мужчин на аналогичные действия актера. Суд по этому делу начнется в июне 2023 года. Спейси не признает себя виновным.