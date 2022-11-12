Россия обязательно вернется в Херсон, это исторически русская земля, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон поспешил поздравить киевский режим с «возвращением Херсона». Причем сделал он это, как отметил депутат, на английском языке, «чтобы его «радость» могли без труда оценить в Вашингтоне».

«Не рано ли Украине праздновать? Россия обязательно вернется в Херсон, это исторически русская земля», — написал Слуцкий.