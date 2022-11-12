В Белом доме прокомментировали возвращение Херсона под контроль Украины. Как заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, это будет иметь широкие стратегические последствия.

«Действительно похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом. И это весьма примечательная веешь… Уменьшается долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря», — заявил он.