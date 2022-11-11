Мы рады, что США вовлечены в наш регион и надеемся, что вне зависимости от внутриполитических развитий, их вовлеченность в регионе не снизится.
Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Мы рады, что США вовлечены в наш регион и надеемся, что вне зависимости от внутриполитических развитий, их вовлеченность в регионе не снизится.
Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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