Бывший член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания, демократ Энтони Делюка одержал победу на промежуточных выборах, пишет Fox News. Однако 85-летний Энтони Де Лука умер 9 октября от болезни лимфома. За это время его кандидатуру так и не убрали из списков.

«Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбирая его посмертно», — заявили в региональном отделении Демпартии.

Как отмечается, избрание Делюки, который скончался еще 9 октября, в большей степени шаг символический. В Демократической партии уже пообещали, что в скором времени в регионе будут проведены внеочередные выборы.