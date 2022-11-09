Недавно произошел забавный и поучительный казус: российское туристическое агентство по ошибке отправило своих клиентов не в столицу Испании Мадрид, куда и планировалась поездка, а в турецкий Мардин, пишет газета Yeni Akit.

«Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида лишь тогда, когда прибыли в аэропорт», — пишет издание.

«Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день», — рассказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай.

Впрочем, у истории счастливый конец: хотя туристы и были удивлены этой ошибкой, Мардин им очень понравился. Они покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле, — рассказал президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу.