Президент США Джо Байден, выступая во вторник в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

«Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России», — утверждал Байден. «Простите, война в Украине», — сразу исправился американский лидер.

«Я думаю об Ираке, потому что там умер мой сын. Из-за этого умер», — объяснил свою ошибку Байден. Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. В 2015 году он умер в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США. Президент ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.

Во время этого же выступления Байден также по ошибке назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном».

