Открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер попросил прощения за разгулявшуюся стихию, но подчеркнул, что погодные условия не должны помешать последующему проведению трехстороннего саммита лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

«Встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи тоже выбрано вами и президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. <…> Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь — осень есть осень», — сказал Путин, отметив, что уже неоднократно встречался здесь в трехстороннем формате с лидерами Армении и Азербайджана.

«Но главное не в этом. Главное, что есть возможность встретиться, поговорить», — добавил глава российского государства.

Также Путин раскрыл зонтик над Пашиняном.