В ЮНЕСКО отметят 100-летний юбилей Фикрета Амирова.

«В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже с 9 по 24 ноября 2021 года, 100-летие Фикрета Амирова было включено в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы и было подтверждено празднование юбилея на уровне ЮНЕСКО в международном масштабе.

Напомним, в 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения великого азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова (1922-1984) и проводится ряд мероприятий, посвященных юбилею», сообщили в Министерстве культуры.