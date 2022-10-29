«Одним из важных пунктов январской договоренности 2021 года было то, что границы Армении являются красной линией для наших союзников». Как передает Minval.az, на съезде партии «Гражданский договор» заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, 12 мая 2021 года азербайджанская сторона «нарушила» границу на участке Сотк-Хознавар. Он добавил, что тогда на основе международных документов армянская сторона заявила, что «красная линия» «нарушена», и имеются механизмы, которые должны быть задействованы: «Нам заявили, что граница (с Азербайджаном) вроде не демаркирована».

«Заявление о том, что мы не знаем, где проходит граница, означает одно – ОДКБ не существует, потому что существует зона ответственности ОДКБ, которая заключена в границах государств-членов. Если у одного из государств нет границы, значит, нет зоны ответственности ОДКБ, значит нет и самой организации. Наша позиция следующая — граница существует», — подчеркнул Пашинян.