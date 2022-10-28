Владимир Путин накануне анонсированной трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном высказал свое мнение по постконфликтному урегулированию. Выразился весьма дипломатично и как бы обтекаемо. Но даже из этих обтекаемых фраз становится понятно очень многое.

Прежде всего, президент России открыто подтвердил существование плана, согласно которому, Армении фактически передавались не только земли бывшей НКАО. Для начала, существенно «подвинув» и принцип территориальной целостности, и требования резолюций СБ ООН, Москва собиралась ограничиться выводом армянских войск только из пяти районов. Правда, предполагалось потом, как-нибудь, вернуть Азербайджану еще два. Но при этом Армения сохраняла за собой Карабах, и еще ей «дарили» Лачинский и, главное, Кельбаджарский район, стратегическое значение которого вряд ли возможно переоценить. Это и важные высоты, и дорога из Басаркечара на Агдере, и истоки рек, и золотые рудники. Более того, как минимум не случайно, что армянские военные эксперты рассуждали и рассуждают о том, что удержать «Карвачар», то есть Кельбаджар, куда важнее, чем даже Карабах. И тем более не похоже на «совпадение», что в течение всех этих двух послевоенных лет в Армении пытались то протащить вопрос о контроле миротворцев над дорогой Басаркечар — Кельбаджар — Агдере, то повторить оккупацию Кельбаджара уже военной силой. Провокация, предпринятая Арменией 12-13 сентября, не оставляет здесь никаких сомнений.

Существовало ли к этому плану еще и «дополнение» в виде вступления Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, вслух не уточняется, но, напомним, именно про «пять районов» в обмен на вступление нашей страны в российские интеграционные объединения говорили и Дугин, и Проханов.

Наконец, слишком многое указывает на то, что 27 сентября 2020 года предполагалась этакая «операция по принуждению Азербайджана к подписанию российского плана» — руками Армении. Иначе трудно объяснить, каким образом в Карабахе было сконцентрировано такое количество именно наступательного вооружения, которое Россия передавала Армении в подарок, в том числе и доставляя под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи». Но эти планы пошли прахом: армия Азербайджана перешла в контрнаступление, продолжавшееся 44 дня. В результате были освобождены не только оккупированные земли вдоль долины Араза, но и города Шуша и Гадрут уже на территории бывшей НКАО. А из Агдама, Кельбаджар и Лачина Армении, чья 25-тысячная группировка оказалась в огненном «мешке», пришлось уходить, не выторговав себе ровно никаких гарантий по «статусу Карабаха». Относительно которого президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался предельно четко: «Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status».

Примечательно и другое. Как бы в Москве не стали подтверждать вслух, что Кремль действительно предлагает свой план урегулирования, где бы чёрным по белому было прописано или предоставление Карабаху некоего статуса уже сейчас, или же этот вопрос бы обозначался, но откладывался на потом. «Семейное издание» Пашиняна — газета «Айкакан жаманак», которое редактирует Анна Акопян, даже попеняла Владимиру Владимировичу, что, критикуя «вашингтонский» план, российского плана президент РФ не изложил. что не помешало Пашиняну через несколько часов выразить готовность работать над мирным договором «на основе предложений Москвы». Можно долго спорить, считать ли фразу Путина: «Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно» — подтверждением, что Москва действительно готова предложить на трехсторонней встрече вернуть вопрос «статуса Карабаха» в повестку дня.

Но, во-первых, в Азербайджане неоднократно, на самом высоком уровне, заявляли, что вопрос статуса Карабаха закрыт, и возвращаться к нему в Баку не намерены. Во-вторых, Азербайджану нужен действительно прочный мир без «мины замедленного действия» в виде этого самого «отложенного статуса». В-третьих, в Баку с самого начала напоминали, что в Азербайджане живут представители множества народов и этносов: русские, украинцы, евреи, лезгины, аварцы, талыши, хыналыгцы… У них есть все возможности развивать свою культуру, изучать в школах свой язык, издавать книги и газеты и тем более вести медиа-проекты в Интернете. Но ни у кого нет административной автономии. Так почему же для армян должно быть сделано исключение? Более того, почему 30 тысяч армян, которые живут в Баку, не должны иметь права на свои школы, газеты, телевидение и т.д., и все это должно быть «замкнуто» в границах некой «автономии» в Карабахе? Вопросов много, и все они, в общем-то, риторические.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать не путать дипломатию, пардон, даже не с реанимацией, а с эксгумацией. Но тут есть еще одна сторона вопроса.

Напомним: Россия уже вела достаточно активное посредничество в Карабахе, проводила переговоры, встречи, предлагала свой план урегулирования. Однако и тогда Москва «не давила» в вопросе Карабаха на Ереван. Весьма бесцеремонно «развернуть» Армению с подписания соглашения об ассоциации с ЕС на вступление в ЕАЭС— без проблем, а вот в случае с Карабахом Россия, которая контролировала и контролирует в Армении все, что вообще имеет смысл контролировать, вдруг решила проявить небывалую деликатность. Более того, после целой серии переговоров с российским посредничеством в 2011 году во время встречи в Казани на столе неожиданно оказался не тот документ, который обсуждали и согласовывали ранее, а другой. И куда более выгодный Армении. Что, без сомнения, было показательным провалом для российской дипломатии. Которая на минуточку забыла, что кроме Армении, мирный план должен быть принят еще и Азербайджаном.

Затем, уже в январе 2021 года, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете», как уже рассказывал Minval, раскрыл подробности мирного плана, который Москва предлагала сторонам. Согласно ему, «предусматривалось предоставление Нагорному Карабаху прав на формирование органов власти и сил самообороны. Прекращалась его блокада со стороны Азербайджана и восстанавливались торгово-экономические отношения». Причем предлагала это Москва уже после четырехдневных апрельских боев 2016 года, после которых у думающих аналитиков не осталось сомнений: у карабахского конфликта появилась возможность военного решения. Но в такой ситуации Россия предлагает план, полностью основанный на «хотелках» Еревана. И ещё рассчитывает, что стороны его примут. С таким «отрывом от реальности» приходится сталкиваться нечасто. В Москве просто не поняли, что уже безвозвратно ушло время, когда в Кремле по своему усмотрению перекраивали границы Азербайджана и при помощи оружейных подарков и «ихтамнетов» решали, кому отдать победу в военном конфликте.

И если теперь, после победы Азербайджана в Отечественной 44-дневной войне, после безнадёжного разгрома своего «форпоста», на фоне явного и военного, и политического превосходства «связки» Азербайджан-Турция, Москва будет предлагать планы, основанные на стереотипах ранних девяностых… это будет означать новый прыжок российской дипломатии на карабахские «грабли». И каждый раз «шишки» будут все более масштабными.

Нурани, обозреватель