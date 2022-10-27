Только Россия могла стать единственным настоящим гарантом государственности и суверенитета Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Честно говоря, единственным настоящим серьёзным гарантом украинской государственности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», — напомнил глава государства.