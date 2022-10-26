В Армении депутаты должны ставить свои подписи под текстом торжественной присяги, данной на заседании Национального Собрания. Об этом на заседании парламента во время обсуждения законопроекта о внесении дополнений в закон «Регламент Национального Собрания» заявила 25 октября автор законодательной инициативы, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Алхаз Казарян.

Законопроект, по ее словам, направлен на повышение осознания ответственности со стороны лиц, вступивших в должность. «Данная обществу присяга явится важной составляющей добросовестного, законного и ответственного поведения в будущем», — убеждена депутат.