Если политик из другой страны вмешивается в нашу внутриполитическую жизнь и делает заявления о том, что премьер-министр должен уйти в отставку, я думаю, что такой шаг был ожидаемым и уместным. Об этом в беседе с журналистами 25 октября заявил депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор», шурин премьер-министра Армении Никола Пашиняна Грачья Акопян, комментируя решение о запрете на въезд в Армению первого зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константина Затулина.

«Насколько мне известно, это было его не единственное заявление. Он неоднократно пытался вмешиваться во внутриполитическую жизнь Армении. Здесь вопрос не в угрозе. Почему мы должны позволять иностранному гражданину, тем более чиновнику, вмешиваться в наши внутренние дела?», – отметил Акопян.

Он пояснил, что во фракции этот вопрос не обсуждался.