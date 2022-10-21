Я думаю, что в ближайшие годы в рамках Организации тюркских государств мы должны серьезно обсудить следующий вопрос — права, безопасность и национальное самосознание наших братьев, проживающих за пределами стран, входящих в Организация тюркских государств.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генсеком Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

«Мы в той или иной степени обсуждали с вами эти темы, и я всегда видел в вас человека, глубоко связанного со своими турецкими корнями. Я говорю это искренне. Для меня это очень важный фактор, потому что мы все должны помнить о своих корнях и стараться сблизить наши страны. Тюркский мир – это большая семья, большое богатство, с большим потенциалом, географией, транспортными путями, энергоресурсами, человеческим потенциалом, интеллектуальным потенциалом в мировом масштабе. Вот почему единство – наша сила», — добавил Алиев