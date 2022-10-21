Против оппозиционера Алексея Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный написал в телеграм-канале: «Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм».

По словам оппозиционера, новое дело связано с высказываниями экс-руководителя сети его штабов Леонида Волкова в эфире YouTube-канала «Популярная политика».

«Все передачи «Популярной политики» это терроризм и экстремизм под моим руководством. Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — заявил Навальный.