Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин после очередного ракетного обстрела Киева российскими войсками заявил, что ему стыдно за то, что он является русским.

«В очередной раз [президент РФ Владимир] Путин ударил по Киеву. Погибли невинные люди. Очень больно осознавать, что твоя страна ассоциируется во всем мире со словами «агрессор», «кровь», «смерть, «терроризм», – заявил актер.

Панин добавил, что ему больно от того, что, произнося слово «русский», все думают о Путине, убийствах и крови и не ассоциируют россиян, например, с «русским поэтом Александром Пушкиным и русским писателем Михаилом Булгаковым».

«Простите меня, украинцы, за то, что я русский», – добавил он в публикации.